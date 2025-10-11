"Укрзалізниця" зупинила три потяги через повідомлення про замінування

Сьогодні зранку три поїзди далекого сполучення були тимчасово зупинені через повідомлення про замінування. Пасажирів евакуювали на безпечну відстань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укрзалізницю ".

"Вибухотехніки та співробітники правоохоронних органів обстежили потяги на предмет вибухівки. Вибухових речовин не виявлено. Поїзди відновили рух. Затримка склала менше години", - зауважили в "Укрзалізниці".

Поїзди були вимушено зупинені. Пасажирів висаджено та відведено на безпечну дистанцію.

Як повідомили залізничники, сьогодні, 11 жовтня, зранку УЗ отримала повідомлення про замінування трьох поїздів далекого сполучення:

Зміни в роботі "Укрзалізниці"

Нагадаємо, раніше ми писали, що 10 та 11 жовтня через ремонтні роботи частина поїздів Kyiv City Express не курсуватиме між станціями Святошин та Почайна.

Крім того, з 6 по 22 жовтня на ділянці Почайна - Райдужний рух поїздів тимчасово призупинено через ремонт мосту.