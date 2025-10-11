ua en ru
"Укрзалізниця" зупинила три потяги через повідомлення про замінування

Україна, Субота 11 жовтня 2025 13:21
UA EN RU
"Укрзалізниця" зупинила три потяги через повідомлення про замінування Фото: залізничники зупинили три потяги (facebook.com Ministry for restoration)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні зранку три поїзди далекого сполучення були тимчасово зупинені через повідомлення про замінування. Пасажирів евакуювали на безпечну відстань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Як повідомили залізничники, сьогодні, 11 жовтня, зранку УЗ отримала повідомлення про замінування трьох поїздів далекого сполучення:

  • №68/20 Київ - Варшава
  • №733 Дніпро - Київ
  • №748 Тернопіль - Київ

Поїзди були вимушено зупинені. Пасажирів висаджено та відведено на безпечну дистанцію.

"Вибухотехніки та співробітники правоохоронних органів обстежили потяги на предмет вибухівки. Вибухових речовин не виявлено. Поїзди відновили рух. Затримка склала менше години", - зауважили в "Укрзалізниці".

Зміни в роботі "Укрзалізниці"

Нагадаємо, раніше ми писали, що 10 та 11 жовтня через ремонтні роботи частина поїздів Kyiv City Express не курсуватиме між станціями Святошин та Почайна.

Крім того, з 6 по 22 жовтня на ділянці Почайна - Райдужний рух поїздів тимчасово призупинено через ремонт мосту.

