Россияне обстреляли Кировоградщину, УЗ изменила движение поездов: что известно

"В связи с вражеским обстрелом Кировоградщины имеем изменения в движении пригородных поездов в эти сутки", - говорится в сообщении.

В УЗ добавили, что по сменному маршруту (без заезда на станцию Тимково) будут курсировать поезда:

№6035/6036 Помошная - Долинская (вместо Помошная - Знаменка);

№6041 Долинская - Помошная;

№6466/6455 Высунь - Пятихатки (вместо Тимково - Пятихатки);

№6487 Кривой Рог - Высунь (вместо Кривой Рог - Тимково);

№6488 Высунь - Кривой Рог (вместо Тимково - Кривой Рог).

Кроме того, сегодня временно не будут курсировать поезда Кировоградской области. В частности:

№6039 Долинская - Тимково;

№6040 Тимково - Долинская.

Между тем глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович сообщил, что россияне продолжают уничтожать объекты критической инфраструктуры Кировоградской области.

"На этот раз на территории Долинской и Новопражской громад. Предварительно - без жертв. Есть повреждения зданий. Без света 5 населенных пунктов. На объектах пожары ликвидированы. Все службы работают", - проинформировал он.

В ГСЧС Украины тоже подтвердили информацию ОВА, показали фото и уточнили, что сейчас все очаги возгораний ликвидированы.