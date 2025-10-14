ua en ru
Вт, 14 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росіяни обстріляли Кіровоградщину, УЗ змінила рух поїздів: що відомо

Вівторок 14 жовтня 2025 07:33
UA EN RU
Росіяни обстріляли Кіровоградщину, УЗ змінила рух поїздів: що відомо Фото: два поїзди сьогодні не курсуватимуть (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти в ніч на 14 жовтня обстріляли Кіровоградську область. Внаслідок ворожої атаки було змінено рух низки поїздів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниця: приміські поїзди" і канал глави Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

"У звʼязку з ворожим обстрілом Кіровоградщини маємо зміни в русі приміських поїздів в цю добу", - йдеться у повідомленні.

В УЗ додали, що за змінним маршрутом (без заїзду до станції Тимкове) курсоватимуть потяги:

  • №6035/6036 Помічна - Долинська (замість Помічна - Знамʼянка);
  • №6041 Долинська - Помічна;
  • №6466/6455 Висунь - П'ятихатки (замість Тимкове - Пʼятихатки);
  • №6487 Кривий Ріг - Висунь (замість Кривий Ріг - Тимкове);
  • №6488 Висунь – Кривий Ріг (замість Тимкове - Кривий Ріг).

Окрім того, сьогодні тимчасово не курсуватимуть поїзди Кіровоградської області. Зокрема:

  • №6039 Долинська - Тимкове;
  • №6040 Тимкове - Долинська.

Тим часом глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що росіяни продовжують нищити об'єкти критичної інфраструктури Кіровоградської області.

"Цього разу на території Долинської та Новопразької громад. Попередньо - без жертв. Є пошкодження будівель. Без світла 5 населених пунктів. На об'єктах пожежі ліквідовані. Всі служби працюють", - поінформував він.

У ДСНС України теж підтвердили інформацію ОВА, показали фото та уточнили, що наразі усі осередки загорань ліквідовано.

Зупинка поїздів

Нагадаємо, що 11 жовтня зранку було тимчасово зупинено три поїзди далекого сполучення через повідомлення про замінування. Пасажирів евакуювали на безпечну відстань.

В УЗ уточнювали, що мова йде про потяги, які рухалися маршрутом Київ-Варшава, Дніпро-Київ та Тернопіль-Київ.

Окрім того, ворог останнім часом почав атакувати залізничну інфраструктуру України. В "Укрзалізниці" 10 жовтня повідомили, що попри масштабні відключення світла по країна, поїзди продовжували курсувати майже за графіком.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця Кіровоградська область Війна в Україні Поїзди
Новини
Росіяни обстріляли Кіровоградщину, УЗ змінила рух поїздів: що відомо
Росіяни обстріляли Кіровоградщину, УЗ змінила рух поїздів: що відомо
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить