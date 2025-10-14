Росіяни обстріляли Кіровоградщину, УЗ змінила рух поїздів: що відомо

Російські окупанти в ніч на 14 жовтня обстріляли Кіровоградську область. Внаслідок ворожої атаки було змінено рух низки поїздів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниця: приміські поїзди" і канал глави Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

"У звʼязку з ворожим обстрілом Кіровоградщини маємо зміни в русі приміських поїздів в цю добу", - йдеться у повідомленні.

В УЗ додали, що за змінним маршрутом (без заїзду до станції Тимкове) курсоватимуть потяги:

№6035/6036 Помічна - Долинська (замість Помічна - Знамʼянка);

№6041 Долинська - Помічна;

№6466/6455 Висунь - П'ятихатки (замість Тимкове - Пʼятихатки);

№6487 Кривий Ріг - Висунь (замість Кривий Ріг - Тимкове);

№6488 Висунь – Кривий Ріг (замість Тимкове - Кривий Ріг).

Окрім того, сьогодні тимчасово не курсуватимуть поїзди Кіровоградської області. Зокрема:

№6039 Долинська - Тимкове;

№6040 Тимкове - Долинська.

Тим часом глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що росіяни продовжують нищити об'єкти критичної інфраструктури Кіровоградської області.

"Цього разу на території Долинської та Новопразької громад. Попередньо - без жертв. Є пошкодження будівель. Без світла 5 населених пунктів. На об'єктах пожежі ліквідовані. Всі служби працюють", - поінформував він.

У ДСНС України теж підтвердили інформацію ОВА, показали фото та уточнили, що наразі усі осередки загорань ліквідовано.