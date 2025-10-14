ua en ru
Вт, 14 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россияне обстреляли Кировоградщину, УЗ изменила движение поездов: что известно

Вторник 14 октября 2025 07:33
UA EN RU
Россияне обстреляли Кировоградщину, УЗ изменила движение поездов: что известно Фото: два поезда сегодня не будут курсировать (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты в ночь на 14 октября обстреляли Кировоградскую область. В результате вражеской атаки было изменено движение ряда поездов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныця: пригородные поезда" и канал главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича.

"В связи с вражеским обстрелом Кировоградщины имеем изменения в движении пригородных поездов в эти сутки", - говорится в сообщении.

В УЗ добавили, что по сменному маршруту (без заезда на станцию Тимково) будут курсировать поезда:

  • №6035/6036 Помошная - Долинская (вместо Помошная - Знаменка);
  • №6041 Долинская - Помошная;
  • №6466/6455 Высунь - Пятихатки (вместо Тимково - Пятихатки);
  • №6487 Кривой Рог - Высунь (вместо Кривой Рог - Тимково);
  • №6488 Высунь - Кривой Рог (вместо Тимково - Кривой Рог).

Кроме того, сегодня временно не будут курсировать поезда Кировоградской области. В частности:

  • №6039 Долинская - Тимково;
  • №6040 Тимково - Долинская.

Между тем глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович сообщил, что россияне продолжают уничтожать объекты критической инфраструктуры Кировоградской области.

"На этот раз на территории Долинской и Новопражской громад. Предварительно - без жертв. Есть повреждения зданий. Без света 5 населенных пунктов. На объектах пожары ликвидированы. Все службы работают", - проинформировал он.

В ГСЧС Украины тоже подтвердили информацию ОВА, показали фото и уточнили, что сейчас все очаги возгораний ликвидированы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Кировоградская область Война в Украине Поезда
Новости
"Азов" отразил механизированный штурм РФ под Добропольем: враг понес большие потери
"Азов" отразил механизированный штурм РФ под Добропольем: враг понес большие потери
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит