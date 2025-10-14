Россияне обстреляли Кировоградщину, УЗ изменила движение поездов: что известно
Российские оккупанты в ночь на 14 октября обстреляли Кировоградскую область. В результате вражеской атаки было изменено движение ряда поездов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныця: пригородные поезда" и канал главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича.
"В связи с вражеским обстрелом Кировоградщины имеем изменения в движении пригородных поездов в эти сутки", - говорится в сообщении.
В УЗ добавили, что по сменному маршруту (без заезда на станцию Тимково) будут курсировать поезда:
- №6035/6036 Помошная - Долинская (вместо Помошная - Знаменка);
- №6041 Долинская - Помошная;
- №6466/6455 Высунь - Пятихатки (вместо Тимково - Пятихатки);
- №6487 Кривой Рог - Высунь (вместо Кривой Рог - Тимково);
- №6488 Высунь - Кривой Рог (вместо Тимково - Кривой Рог).
Кроме того, сегодня временно не будут курсировать поезда Кировоградской области. В частности:
- №6039 Долинская - Тимково;
- №6040 Тимково - Долинская.
Между тем глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович сообщил, что россияне продолжают уничтожать объекты критической инфраструктуры Кировоградской области.
"На этот раз на территории Долинской и Новопражской громад. Предварительно - без жертв. Есть повреждения зданий. Без света 5 населенных пунктов. На объектах пожары ликвидированы. Все службы работают", - проинформировал он.
В ГСЧС Украины тоже подтвердили информацию ОВА, показали фото и уточнили, что сейчас все очаги возгораний ликвидированы.