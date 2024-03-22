UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни обстріляли Івано-Франківську область: є влучання

Фото: росіяни обстріляли Івано-Франківську область (Getty Images)
Автор: Ксенія Вертебна

У п'ятницю, 22 березня, росіяни атакували ракетами та "Шахедами" Івано-Франківську область. Внаслідок атаки зафіксовано влучання по об’єкту критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук.

"Вчора під масований удар потрапила столиця, сьогодні – Запоріжжя, Харків, Кривий Ріг. Є влучання у Вінницькій, Хмельницькій областях. У кількох містах почалися проблеми з електропостачанням", - написала Онищук.

Вибухи лунали і на Прикарпатті. Ворог атакував область "Шахедами" та ракетами. Є влучання по об’єкту критичної інфраструктури.

За попередньою інформацією, постраждала одна людина. Є пошкодження. Перебоїв з електропостачанням в області не зафіксовано. На місці влучання працюють рятувальники ДСНС.

Нагадаємо, РФ вчинила масштабну атаку на енергетичну систему України за останній час. Зафіксовано влучання в об'єкти генерації і системи розподілу в різних областях.

Крім того, вночі росіяни вдарили ракетами по Хмельницькій області, низка міст залишилася без світла. Внаслідок атаки у Хмельницькому, Шепетівці, Старокостянтинові, Красилові та навколишніх селах зникло світло.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Івано-ФранківськВійська РФВійна Росії проти УкраїниАтака дронів