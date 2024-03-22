Росіяни обстріляли Івано-Франківську область: є влучання

У п'ятницю, 22 березня, росіяни атакували ракетами та "Шахедами" Івано-Франківську область. Внаслідок атаки зафіксовано влучання по об’єкту критичної інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук.
"Вчора під масований удар потрапила столиця, сьогодні – Запоріжжя, Харків, Кривий Ріг. Є влучання у Вінницькій, Хмельницькій областях. У кількох містах почалися проблеми з електропостачанням", - написала Онищук.
Вибухи лунали і на Прикарпатті. Ворог атакував область "Шахедами" та ракетами. Є влучання по об’єкту критичної інфраструктури.
За попередньою інформацією, постраждала одна людина. Є пошкодження. Перебоїв з електропостачанням в області не зафіксовано. На місці влучання працюють рятувальники ДСНС.
Нагадаємо, РФ вчинила масштабну атаку на енергетичну систему України за останній час. Зафіксовано влучання в об'єкти генерації і системи розподілу в різних областях.
Крім того, вночі росіяни вдарили ракетами по Хмельницькій області, низка міст залишилася без світла. Внаслідок атаки у Хмельницькому, Шепетівці, Старокостянтинові, Красилові та навколишніх селах зникло світло.
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