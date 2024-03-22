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Росіяни вдарили ракетами по Хмельницькій області, низка міст без світла

Хмельницька область, П'ятниця 22 березня 2024 05:32
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Росіяни вдарили ракетами по Хмельницькій області, низка міст без світла Фото: агресор вдарив ракетами по Хмельницькій області (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Хмельницькій області було чути звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Внаслідок атаки у Хмельницькому, Шепетівці, Старокостянтинові, Красилові та навколишніх селах зникло світло.

Атака на Україну 22 березня

В ніч на 22 березня російські військові масштабно атакують Україні ракетами.

Близько 4:00 Повітряні сили ЗСУ повідомили по пуски ракет стратегічними бомбардувальниками Ту-95 з регіону Каспійського моря.

Згодом вибухи пролунали у Київській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій областях.

Під ударом ракет опинилося Запоріжжя.

У Харкові прогриміли 15 вибухів та зникла електроенергія.

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