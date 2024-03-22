Масштабна атака на енергетику. По Україні перебої зі світлом, знеструмлено лінію до ЗАЕС

Російська Федерація вчинилау масштабну атаку на енергетичну систему України за останній час. Зафіксовані влучання в об'єкти генерації і системи розподілу в різних областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра енергетики України Германа Галущенка.

За його словами, зараз ворог здійснює наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час. Мето є не просто пошкодити, а спробувати знову, як і минулого року, спричинити масштабний збій в роботі енергосистеми країни.

"На жаль, є влучання та пошкодження об’єктів генерації, системи передачі та розподілу електроенергії в різних областях. Орім цього, через обстріл знеструмлено одну з ліній електропередачі, що живить ЗАЕС", - зазначив він.

Галущенко додав, що в частині регіонів є перебої зі світлом. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.