Масштабна атака на енергетику. По Україні перебої зі світлом, знеструмлено лінію до ЗАЕС
Російська Федерація вчинилау масштабну атаку на енергетичну систему України за останній час. Зафіксовані влучання в об'єкти генерації і системи розподілу в різних областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра енергетики України Германа Галущенка.
За його словами, зараз ворог здійснює наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час. Мето є не просто пошкодити, а спробувати знову, як і минулого року, спричинити масштабний збій в роботі енергосистеми країни.
"На жаль, є влучання та пошкодження об’єктів генерації, системи передачі та розподілу електроенергії в різних областях. Орім цього, через обстріл знеструмлено одну з ліній електропередачі, що живить ЗАЕС", - зазначив він.
Галущенко додав, що в частині регіонів є перебої зі світлом. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.
Атака на Україну 22 березня
В ніч на 22 березня російські військові масштабно атакують Україну ракетами.
Близько 4:00 Повітряні сили ЗСУ повідомили по пуски ракет стратегічними бомбардувальниками Ту-95 з регіону Каспійського моря. Також повідомлялося про зліт бомбардувальників Ту-22М3 і МіГ-31 з аеродрому "Саваслєйка" у Нижньогородській області.
Згодом вибухи пролунали у Київській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій областях.
У Харкові та Дніпрі після обстрілів зникла електроенергія.
У Хмельницькій області прогриміли вибухи, у низці населених пунктів зникла електроенергія.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.