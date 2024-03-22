Россияне обстреляли Ивано-Франковскую область: есть попадение

"Вчера под массированный удар попала столица, сегодня – Запорожье, Харьков, Кривой Рог. Есть попадания в Винницкой, Хмельницкой областях. В нескольких городах начались проблемы с электроснабжением", – написала Онищук.

Взрывы звучали и в Прикарпатье. Враг атаковал область "Шахедами" и ракетами. Есть попадание по объекту критической инфраструктуры.

По предварительной информации, пострадал один человек. Есть повреждения. Перебои с электроснабжением в области не зафиксированы. На месте попадания работают спасатели ГСЧС.