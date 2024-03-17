Росіяни обстріляли два селища у Харківській області, є поранені

У Харківській області під російські удари сьогодні, 17 березня, потрапили селище Ківшарівка Купʼянського району та селище Золочів Богодухівського району. Крім того, інтервенти здійснили ракетну атаку по селу Бугаївка (Вовчанська громада).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Харківської обласної прокуратури.

За фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України) були розпочаті досудові розслідування.

За даними слідства, 17 березня близько дев'ятої ранку російські загарбники обстріляли Ківшарівку, попередньо з артилерії та реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

Внаслідок ворожої атаки постраждала 62-річна жінка, у неї гостра реакція на стрес. Також були пошкоджені житлові будинки та навчальний заклад.

Крім того, у неділю вранці війська РФ завдали авіаудар із використанням КАБ-250 по селищу Золочів.

У населеному пункті в результаті атаки було пошкоджено один житловий будинок. Обійшлося без постраждалих.

Також раніше повідомлялося, що сьогодні вранці, близько 9:15, інтервенти здійснили ракетний удар по Бугаївці під Вовчанськом. За попередніми даними, удар був завданий ракетою типу С-300. Під обстріл потрапив пункт розташування швидкої медичної допомоги.

Внаслідок російської атаки у населеному пункті отримали поранення 36-річний фельдшер та 56-річний водій "швидкої".

Російські удари по Харківу та області

Нагадаємо, що Харків та населені пункти області майже щоденно потрапляють під ворожі обстріли, зокрема, і через близькість до кордону з РФ.

Також повідомлялося, що 16 березня російський дрон-камікадзе типу "Шахед" вдарив по селу Козача Лопань під Харковом. Був пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури.

А 15 березня окупанти завдали ракетного удару по селищу Золочів у Харківській області. Було знищено приміщення гуртожитку та приміщення пункту екстреної медичної допомоги.