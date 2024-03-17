Під Вовчанськом медпункт потрапив під обстріл: поранені фельдшер та водій "швидкої"
Медичний пункт у Харківській області потрапив під ворожий обстріл. Внаслідок атаки поранення отримали фельдшер та водій швидкої.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ у Telegram.
Російська армія близько 09:15 обстріляла Вовчанську громаду. Під удар потрапила будівля, де знаходиться тимчасовий пункт розташування швидкої медичної допомоги. Після обстрілу зайнялася пожежа.
Поранення отримали 36-річний фельдшер та 56-річний водій швидкої. Їх госпіталізували до лікарні Харкова.
Через удар окупантів були пошкоджені одноповерховий будинок з прилеглими будівлями, а також два автомобілі.
Фото: росіяни атакували медпункт у Харківській області (t.me/mvs_ukraine)
Ситуація у Харківській області
Нагадаємо, що Харків та населені пункти області майже щоденно потрапляють під ворожі обстріли, зокрема, і через близькість до кордону з РФ.
Крім того, у Куп'янському район точаться бойові дії, окупанти хочуть повернути території, які захопили на початку повномасштабного вторгнення. Ситуація на цьому напрямку складна.
Як повідомлялося, вчора, 16 березня, російський дрон-камікадзе вдарив по селу Козача Лопань під Харковом. Був пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури.
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