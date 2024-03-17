Россияне обстреляли два поселка в Харьковской области, есть раненые

В Харьковской области под российские удары сегодня, 17 марта, попали поселок Ковшаровка Купянского района и поселок Золочев Богодуховского района. Кроме того, интервенты совершили ракетную атаку по селу Бугаевка (Волчанская община).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Харьковской областной прокуратуры.

По фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) были начаты досудебные расследования.

По данным следствия, 17 марта около девяти утра российские захватчики обстреляли Ковшаровку, предварительно из артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО).

В результате вражеской атаки пострадала 62-летняя женщина, у нее острая реакция на стресс. Также были повреждены жилые дома и учебное заведение.

Кроме того, в воскресенье утром войска РФ нанесли авиаудар с использованием КАБ-250 по поселку Золочев.

В населенном пункте в результате атаки был поврежден один жилой дом. Обошлось без пострадавших.

Также ранее сообщалось, что сегодня утром, около 9:15, интервенты нанесли ракетный удар по Бугаевке под Волчанском. По предварительным данным, удар был нанесен ракетой типа С-300. Под обстрел попал пункт расположения скорой медицинской помощи.

В результате российской атаки в населенном пункте получили ранения 36-летний фельдшер и 56-летний водитель "скорой".

Российские удары по Харькову и области

Напомним, что Харьков и населенные пункты области почти ежедневно попадают под вражеские обстрелы, в том числе и из-за близости к границе с РФ.

Также сообщалось, что 16 марта российский дрон-камикадзе типа "Шахед" ударил по селу Казачья Лопань под Харьковом. Был поврежден объект критической инфраструктуры.

А 15 марта оккупанты нанесли ракетный удар по поселку Золочев в Харьковской области. Было уничтожено помещение общежития и помещение пункта экстренной медицинской помощи.