Росіяни ракетами вдарили по лікарні в селищі під Харковом
Російська армія сьогодні, 15 березня, завдала ракетного удару по селищу Золочів у Харківській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова і Харківську обласну прокуратуру.
Зазначається, що о 16:20 війська РФ здійснили ракетний удар ракетами С-300 по Золочеву.
"У результаті удару знищено приміщення гуртожитку та приміщення пункту екстреної медичної допомоги. Пошкоджено приміщення Золочівської лікарні", - йдеться в заяві.
Скріншот: Золочів (google.com/maps)
За словами очільника області, було знищено 2 автомобілі бригади швидкої допомоги, 2 частково пошкоджено. Інформації про постраждалих не надходило.
Фото з місця подій
Прокуратура опублікувала фото наслідків удару РФ по Золочеву.
Фото: Наслідки удару (facebook.com/prokuraturakharkiv)
Також правоохоронці уточнили, що для обстрілу селища використовували ракету "Іскандер-М".
Нічна атака РФ
У ніч на 15 березня російські терористи атакували Україну ударними дронами типу Shahed. Сили оборони знищили 27 одиниць дронів.
Також вночі росіяни вдарили 7-ма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 по Харківській і Донецькій областях, однією керованою авіаційною ракетою Х-59 по Полтавській області.
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