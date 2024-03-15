Росіяни ракетами вдарили по лікарні в селищі під Харковом

Російська армія сьогодні, 15 березня, завдала ракетного удару по селищу Золочів у Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова і Харківську обласну прокуратуру.

Зазначається, що о 16:20 війська РФ здійснили ракетний удар ракетами С-300 по Золочеву. "У результаті удару знищено приміщення гуртожитку та приміщення пункту екстреної медичної допомоги. Пошкоджено приміщення Золочівської лікарні", - йдеться в заяві. Скріншот: Золочів (google.com/maps) За словами очільника області, було знищено 2 автомобілі бригади швидкої допомоги, 2 частково пошкоджено. Інформації про постраждалих не надходило. Фото з місця подій Прокуратура опублікувала фото наслідків удару РФ по Золочеву. Фото: Наслідки удару (facebook.com/prokuraturakharkiv) Також правоохоронці уточнили, що для обстрілу селища використовували ракету "Іскандер-М". Нічна атака РФ У ніч на 15 березня російські терористи атакували Україну ударними дронами типу Shahed. Сили оборони знищили 27 одиниць дронів. Також вночі росіяни вдарили 7-ма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 по Харківській і Донецькій областях, однією керованою авіаційною ракетою Х-59 по Полтавській області.