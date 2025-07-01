Росіяни обстріляли балістикою Дніпропетровську область, є руйнування та загиблі

Зранку російські терористи атакували Гуляйполе Дніпропетровської області двома балістичними ракетами. Внаслідок обстрілу є загиблі та руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил оборони Півдня.

Також відомо про постраждалих та загиблих серед місцевого населення. Інформація щодо цього наразі уточнюється.

Внаслідок обстрілу були зруйновані та понівечені:

Фото: росіяни обстріляли балістиками Дніпропетровську область, є руйнування та загиблі (t.me/SJTF_Odes)

Як пишуть Сили оборони Півдня, атака відбулась близько о 09:15. Терористи ймовірно застосували ракети типу "Іскандер-М".

Обстріли України з боку Росії

Від початку війни ворог регулярно обстрілює Україну. Особливо від повітряних атак страждають прифронтові області. Для обстрілів терористи застосовують ракети різних типів, безпілотники, артилерію та керовані авіаційні бомби (КАБ).

24 червня росіяни здійснили один із найжорстокіших за весь час повномасштабного вторгнення обстріл Дніпропетровської області. Внаслідок атаки повідомляли про велику кількість загиблих та поранених.

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