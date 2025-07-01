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Росіяни обстріляли балістикою Дніпропетровську область, є руйнування та загиблі

Вівторок 01 липня 2025 14:16
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Росіяни обстріляли балістикою Дніпропетровську область, є руйнування та загиблі Фото: росіяни обстріляли балістикою Дніпропетровську область, є руйнування та загиблі (t.me/SJTF_Odes)
Автор: Сергій Пишкін

Зранку російські терористи атакували Гуляйполе Дніпропетровської області двома балістичними ракетами. Внаслідок обстрілу є загиблі та руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил оборони Півдня.

Як пишуть Сили оборони Півдня, атака відбулась близько о 09:15. Терористи ймовірно застосували ракети типу "Іскандер-М".

Фото: росіяни обстріляли балістиками Дніпропетровську область, є руйнування та загиблі (t.me/SJTF_Odes)

Внаслідок обстрілу були зруйновані та понівечені:

  • будинок культури;
  • два магазини;
  • приватні будинки.

Також відомо про постраждалих та загиблих серед місцевого населення. Інформація щодо цього наразі уточнюється.

Обстріли України з боку Росії

Від початку війни ворог регулярно обстрілює Україну. Особливо від повітряних атак страждають прифронтові області. Для обстрілів терористи застосовують ракети різних типів, безпілотники, артилерію та керовані авіаційні бомби (КАБ).

24 червня росіяни здійснили один із найжорстокіших за весь час повномасштабного вторгнення обстріл Дніпропетровської області. Внаслідок атаки повідомляли про велику кількість загиблих та поранених.

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Дніпропетровська область Війна в Україні
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