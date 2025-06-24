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Пошкоджено потяг, школи, лікарню, є жертви: що відомо про удар РФ по Дніпру (фото)

Вівторок 24 червня 2025 12:19
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Пошкоджено потяг, школи, лікарню, є жертви: що відомо про удар РФ по Дніпру (фото) Ілюстративне фото: Росія вдарила по Дніпру 24 червня балістикою (ДСНС Київ facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталія Кава

Російська армія сьогодні завдала балістичного удару по Дніпру. У місті зафіксовано руйнування будинків, лікарні та шкіл. Є жертви.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про наслідки балістичного удару по місту Дніпро.

Головне:

  • під час атаки РФ пошкоджено пасажирський потяг "Одеса-Запоріжжя";
  • вже відомо про жертви, але кількість не уточнюється;
  • пошкоджено 14 шкіл, лікарню, приватний сектор;
  • у місті змінили рух громадського транспорту.

Пошкоджено потяг

Як розповіли РБК-Україна у прес-службі ДСНС, попередньо, під час атаки РФ потяг постраждав від вибухової хвилі.

"Під час атаки на Дніпро вибухова хвиля, попередньо, зачепила потяг", - повідомили у ДСНС.

В "Укрзалізниці" підтвердили, що під час атаки пошкоджено потяг №52, який курсує за маршрутом "Одеса-Запоріжжя".

"На місце оперативно прибули рятувальники та бригади швидкої допомоги. Пасажирів оперативно перевели в укриття, оскільки повітряна тривога в регіоні триває", - сказано у повідомленні.

Оновлено о 12:25

В "Укрзалізниці" уточнили, що обійшлося без жертв серед пасажирів і працівників залізниці поїзда №52 "Одеса-Запоріжжя", біля якого сталася влучання ворожої ракети.

"Пасажирам, які отримали травми, надається медична допомога. Для доставки пасажирів до Запоріжжя, Укрзалізниця призначила додатковий електропоїзд, який відправиться з Дніпра орієнтовно о 13:00", - повідомили у компанії.

Водночас, голова Офісу президента Андрій Єрмак показав відео з наслідками удару РФ по Дніпру та пошкодженим пасажирським потягом.

"Поїзд Одеса-Запоріжжя постраждав внаслідок російського удару балістикою по Дніпру. Цивільний потяг, звичайні люди. Росіяни - терористи, що маскуються під державу виключно для вбивств і збагачення на війні", - написав він.

Руйнування у місті

Голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак повідомив, що у Дніпрі через ворожу атаку виникла пожежа. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Зокрема, гуртожиток, гімназія, адмінбудівля.

"Влучив агресор і по місту Самар. Деталі уточнюємо. Усюди, на жаль, є загиблі та постраждалі", - написав він.
Пошкоджено потяг, школи, лікарню, є жертви: що відомо про удар РФ по Дніпру (фото)Фото: наслідки обстрілу Дніпра (t.me/dnipropetrovskaODA)

Водночас мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що після чергового ворожого обстрілу у Дніпрі постраждали 14 шкіл та дитячих садків.

А також:

  • понівечило також міську лікарню та поліклініку;
  • є значні руйнування у приватному секторі.

"Попередньо є один загиблий. Також уже підтверджено, що зачепило й поїзд №52 Одеса - Запоріжжя", - написав він.

Зміна руху транспорту

Місцева влада повідомляє, що наразі внесено тимчасові зміни в роботу громадського транспорту:

  • трамваї №5, №18, №19 призупинили рух;
  • автобуси №86, №141 здійснюють об'їзд за схемою: просп. Свободи - вул. Академіка Белелюбського - вул. Павлова;
  • автобуси №156, №156А об'їжджають за схемою: просп. Свободи - вул. Академіка Белелюбського - вул. Павлова - просп. Нігояна - просп. Івана Мазепи.

"У зв'язку із заторами по вул. Академіка Белелюбського та вул. Павлова інтервали руху автобусів можуть бути значно збільшені. Про повернення роботи маршрутів до звичайного режиму буде повідомлено окремо", - сказано у повідомленні.

Зранку у Повітряних силах повідомили, що усього ворогом було запущено 97 дронів-камікадзе, більшість з них ліквідовані силами ППО.

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