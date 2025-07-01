РФ вдарила ракетою по Дніпропетровщині: перші подробиці

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на главу Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

За попередніми даними, внаслідок удару у Кам'янському району виникла пожежа. Наслідки уточнюються.

"Залишайтеся у безпечному місці. Продовжується тривога", - написав Лисак.

Варто зауважити, що незадовго до цього Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль у напрямку Кривого Рогу.

Оновлено о 10:55

Лисак повідомив, що після ракетної атаки по Камʼянському району є загиблі та поранені.

"Деталі згодом", - написав він.

Обстріли Дніпра

Російські війська регулярно здійснюють ракетні та дронові атаки на Дніпро. Зокрема, 24 червня вдень Дніпропетровську область знову накрили ракетним ударом. За словами міського голови Бориса Філатова, цей обстріл став одним із найжорстокіших за весь час повномасштабного вторгнення. Внаслідок атаки повідомляли про десятки загиблих і майже сотню поранених.

Також в обласному центрі під удар потрапила інфраструктура, навчальні й медичні заклади, адмінбудівлі, будівля Державної служби надзвичайних ситуацій, а також пасажирський потяг "Укрзалізниці".