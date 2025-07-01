ua en ru
Вт, 01 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

РФ вдарила ракетою по Дніпропетровщині: перші подробиці

Вівторок 01 липня 2025 09:47
UA EN RU
РФ вдарила ракетою по Дніпропетровщині: перші подробиці Ілюстративне фото: РФ вдарила ракетою по Дніпропетровщині 1 липня (facebook.com:DSNSKHARKIV)
Автор: Наталія Кава

Російська армія вранці вівторка, 1 липня, завдала ракетного удару по Кам'янському району Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на главу Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

За попередніми даними, внаслідок удару у Кам'янському району виникла пожежа. Наслідки уточнюються.

"Залишайтеся у безпечному місці. Продовжується тривога", - написав Лисак.

Варто зауважити, що незадовго до цього Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль у напрямку Кривого Рогу.

Оновлено о 10:55

Лисак повідомив, що після ракетної атаки по Камʼянському району є загиблі та поранені.

"Деталі згодом", - написав він.

Обстріли Дніпра

Російські війська регулярно здійснюють ракетні та дронові атаки на Дніпро. Зокрема, 24 червня вдень Дніпропетровську область знову накрили ракетним ударом. За словами міського голови Бориса Філатова, цей обстріл став одним із найжорстокіших за весь час повномасштабного вторгнення. Внаслідок атаки повідомляли про десятки загиблих і майже сотню поранених.

Також в обласному центрі під удар потрапила інфраструктура, навчальні й медичні заклади, адмінбудівлі, будівля Державної служби надзвичайних ситуацій, а також пасажирський потяг "Укрзалізниці".

Окрім того, того ж дня під обстріл потрапили й інші населені пункти області, зокрема місто Самар.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область Повітряні сили України Війна в Україні Ракетна атака
Новини
Долар і євро дорожчають: які курси в обмінниках на початку липня
Долар і євро дорожчають: які курси в обмінниках на початку липня
Аналітика
Зеленський звільнить Шмигаля? Чому в Україні знову заговорили про зміну уряду
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Зеленський звільнить Шмигаля? Чому в Україні знову заговорили про зміну уряду