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Россияне обстреляли баллистикой Днепропетровскую область, есть разрушения и погибшие

Вторник 01 июля 2025 14:16
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Россияне обстреляли баллистикой Днепропетровскую область, есть разрушения и погибшие Фото: россияне обстреляли баллистикой Днепропетровскую область, есть разрушения и погибшие (t.me/SJTF_Odes)
Автор: Сергей Пышкин

Утром российские террористы атаковали Гуляйполе Днепропетровской области двумя баллистическими ракетами. В результате обстрела есть погибшие и разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил обороны Юга.

Как пишут Силы обороны Юга, атака состоялась около 09:15. Террористы вероятно применили ракеты типа "Искандер-М".

Фото: россияне обстреляли баллистиками Днепропетровскую область, есть разрушения и погибшие (t.me/SJTF_Odes)

В результате обстрела были разрушены и изуродованы:

  • дом культуры;
  • два магазина;
  • частные дома.

Также известно о пострадавших и погибших среди местного населения. Информация по этому поводу сейчас уточняется.

Обстрелы Украины со стороны России

С начала войны враг регулярно обстреливает Украину. Особенно от воздушных атак страдают прифронтовые области. Для обстрелов террористы применяют ракеты различных типов, беспилотники, артиллерию и управляемые авиационные бомбы (КАБ).

24 июня россияне совершили один из самых жестоких за все время полномасштабного вторжения обстрел Днепропетровской области. В результате атаки сообщали о большом количестве погибших и раненых.

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