UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Дональд Трамп Війна в Україні НАБУ і САП

Росіяни обстріляли з артилерії два райони Херсона: троє поранених

Фото: РФ вдарила по двох районах, є поранені (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Уранці 3 серпня російські війська завдали серії артилерійських ударів по житлових районах Херсона. Під обстріл потрапили Корабельний і Дніпровський райони міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

Внаслідок атаки поранень зазнали троє мирних мешканців, зокрема 21-річна дівчина та 69-річний чоловік.

Перший удар зафіксували близько 05:30 у Корабельному районі. В результаті постраждала 52-річна жінка, яка в момент обстрілу перебувала у власному будинку.

Медики діагностували в неї контузію, вибухову травму та закриту черепно-мозкову травму. Допомогу потерпілій надала бригада екстреної медичної допомоги.

Вже за годину, близько 06:30, росіяни відкрили вогонь по Дніпровському району.

Внаслідок обстрілу поранено двох людей. 69-річний чоловік отримав вибухову травму, уламкові поранення ноги та голови.

У цей самий час було травмовано й 21-річну мешканку району - у неї діагностували вибухову травму та поранення руки.

Усі постраждалі перебувають під наглядом лікарів. Їм надається необхідна медична допомога.

Атака на Херсон

Нагадаємо, що росіяни вранці 2 серпня також обстрілювали Херсон. Внаслідок російської атаки загинуло двоє мирних мешканців. Ще двоє отримали важкі поранення.

До цього в передмісті Херсона ворожий терор-дрон атакував цивільний автомобіль. Постраждали дві людини. Також нещодавно російська армія вдарила по рятувальниках, які ліквідували наслідки попереднього обстрілу у Херсоні.

Окрім того, російські війська вдень 25 липня вдарили терор-дроном по медиках у Херсоні. Внаслідок ворожого обстрілу є поранені.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХерсонВійна в УкраїніРосійська Федерація