Россияне обстреляли из артиллерии два района Херсона: трое раненых

Утром 3 августа российские войска нанесли серии артиллерийских ударов по жилым районам Херсона. Под обстрел попали Корабельный и Днепровский районы города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОГА.
В результате атаки ранения получили трое мирных жителей, в том числе 21-летняя девушка и 69-летний мужчина.
Первый удар зафиксировали около 05:30 в Корабельном районе. В результате пострадала 52-летняя женщина, которая в момент обстрела находилась в собственном доме.
Медики диагностировали у нее контузию, взрывную травму и закрытую черепно-мозговую травму. Помощь пострадавшей оказала бригада экстренной медицинской помощи.
Уже через час, около 06:30, россияне открыли огонь по Днепровскому району.
В результате обстрела ранены два человека. 69-летний мужчина получил взрывную травму, осколочные ранения ноги и головы.
В это же время была травмирована и 21-летняя жительница района - у нее диагностировали взрывную травму и ранение руки.
Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
Напомним, что россияне утром 2 августа также обстреливали Херсон. В результате российской атаки погибли двое мирных жителей. Еще двое получили тяжелые ранения.
До этого в пригороде Херсона вражеский террор-дрон атаковал гражданский автомобиль. Пострадали два человека. Также недавно российская армия ударила по спасателям, которые ликвидировали последствия предыдущего обстрела в Херсоне.
Кроме того, российские войска днем 25 июля ударили террор-дроном по медикам в Херсоне. В результате вражеского обстрела есть раненые.