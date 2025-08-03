RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Дональд Трамп Война в Украине НАБУ и САП

Россияне обстреляли из артиллерии два района Херсона: трое раненых

Фото: РФ ударила по двум районам, есть раненые (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Утром 3 августа российские войска нанесли серии артиллерийских ударов по жилым районам Херсона. Под обстрел попали Корабельный и Днепровский районы города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОГА.

В результате атаки ранения получили трое мирных жителей, в том числе 21-летняя девушка и 69-летний мужчина.

Первый удар зафиксировали около 05:30 в Корабельном районе. В результате пострадала 52-летняя женщина, которая в момент обстрела находилась в собственном доме.

Медики диагностировали у нее контузию, взрывную травму и закрытую черепно-мозговую травму. Помощь пострадавшей оказала бригада экстренной медицинской помощи.

Уже через час, около 06:30, россияне открыли огонь по Днепровскому району.

В результате обстрела ранены два человека. 69-летний мужчина получил взрывную травму, осколочные ранения ноги и головы.

В это же время была травмирована и 21-летняя жительница района - у нее диагностировали взрывную травму и ранение руки.

Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Атака на Херсон

Напомним, что россияне утром 2 августа также обстреливали Херсон. В результате российской атаки погибли двое мирных жителей. Еще двое получили тяжелые ранения.

До этого в пригороде Херсона вражеский террор-дрон атаковал гражданский автомобиль. Пострадали два человека. Также недавно российская армия ударила по спасателям, которые ликвидировали последствия предыдущего обстрела в Херсоне.

Кроме того, российские войска днем 25 июля ударили террор-дроном по медикам в Херсоне. В результате вражеского обстрела есть раненые.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХерсонВойна в УкраинеРоссийская Федерация