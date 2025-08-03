Россияне обстреляли из артиллерии два района Херсона: трое раненых

В результате атаки ранения получили трое мирных жителей, в том числе 21-летняя девушка и 69-летний мужчина.

Первый удар зафиксировали около 05:30 в Корабельном районе. В результате пострадала 52-летняя женщина, которая в момент обстрела находилась в собственном доме.

Медики диагностировали у нее контузию, взрывную травму и закрытую черепно-мозговую травму. Помощь пострадавшей оказала бригада экстренной медицинской помощи.

Уже через час, около 06:30, россияне открыли огонь по Днепровскому району.

В результате обстрела ранены два человека. 69-летний мужчина получил взрывную травму, осколочные ранения ноги и головы.

В это же время была травмирована и 21-летняя жительница района - у нее диагностировали взрывную травму и ранение руки.

Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей. Им оказывается необходимая медицинская помощь.