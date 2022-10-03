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Росіяни невдоволені, що Путін ігнорує удари по Криму: перехоплення ГУР

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Україна, Понеділок 03 жовтня 2022 18:42
Росіяни невдоволені, що Путін ігнорує удари по Криму: перехоплення ГУР Фото: Росіяни невдоволені, що Путін ігнорує удари по Криму: перехоплення ГУР (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російський окупант у розмові з матір'ю поскаржився на стасус "добровольця". Жінка же поскаржилась на відстуність реакції керівництва РФ на останні удари по Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.

Росіянин поскаржився своїй матері на те, що українські військові тиснуть на їх позиції та знаходяться за 7 кілометрів від Херсону.

"Нам нічого не зараховується, ми же типу добровольці, а не контрактники", - з прикрістю заявив окупант.

Матір розповіла, що майже всіх їх знайомих вже забрали до армії через мобілізацію. Також жінка не розуміє, чого президент РФ Володимир Путін ігнорує удари по Криму та прикордонним областям Росії.

"Там Європа взагалі страждає. Хліб в 10-20 раз подорожчав, їм забороняють світло вмикати. У них нема чого їсти", - додала жінка.

Нагадаємо, що російські солдати підтверджують важке становище армії РФ на деяких напрямках. Окупанти телефонують рідним, щоб попрощатися.

Також, російські солдати не розуміють, чому РФ воює проти України. Вони скаржаться на командування та хочуть втекти додому.

Раніше окупанти розповідали рідним про справжнє становище російської армії. Проте рідні більше довіряють пропаганді і не можуть повірити, що їхні перемоги лише по телебаченню.

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