Россияне недовольны, что Путин игнорирует удары по Крыму: перехват ГУР
Российский оккупант в разговоре с матерью пожаловался на стасус "добровольца". Женщина же пожаловалась на отсутствие реакции руководства РФ на последние удары по Крыму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.
Россиянин пожаловался своей матери на то, что украинские военные давят на их позиции и находятся в 7 километрах от Херсона.
"Нам ничего не засчитывается, мы же типа добровольцы, а не контрактники", - с досадой заявил оккупант.
Мать рассказала, что почти всех их знакомых уже забрали в армию из-за мобилизации. Также женщина не понимает, почему президент РФ Владимир Путин игнорирует удары по Крыму и пограничным областям России.
"Там Европа вообще страдает. Хлеб в 10-20 раз подорожал, им запрещают свет включать. У них нечего есть", - добавила женщина.
Напомним, что российские солдаты подтверждают тяжелое положение армии РФ по некоторым направлениям. оккупанты звонят родным, чтобы попрощаться.
Также российские солдаты не понимают, почему РФ воюет против Украины. Они жалуются на командование и хотят бежать домой.
Раньше оккупанты рассказывали родным о истинном положении русской армии. Однако родные больше доверяют пропаганде и не могут поверить, что их победы только по телевидению.
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