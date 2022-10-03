Россияне недовольны, что Путин игнорирует удары по Крыму: перехват ГУР

Российский оккупант в разговоре с матерью пожаловался на стасус "добровольца". Женщина же пожаловалась на отсутствие реакции руководства РФ на последние удары по Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.

Россиянин пожаловался своей матери на то, что украинские военные давят на их позиции и находятся в 7 километрах от Херсона.

"Нам ничего не засчитывается, мы же типа добровольцы, а не контрактники", - с досадой заявил оккупант.

Мать рассказала, что почти всех их знакомых уже забрали в армию из-за мобилизации. Также женщина не понимает, почему президент РФ Владимир Путин игнорирует удары по Крыму и пограничным областям России.

"Там Европа вообще страдает. Хлеб в 10-20 раз подорожал, им запрещают свет включать. У них нечего есть", - добавила женщина.