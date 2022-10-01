"Ми в кільці". Окупанти в паніці прощаються з рідними: перехоплення розмови
Російські солдати підтверджують важке становище армії РФ на деяких напрямках. Окупанти телефонують рідним, щоб попрощатися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.
У черговій перехопленій розмові російський окупант, який, ймовірно, знаходиться у кільці, у паніці прощається з дружиною.
"Ми у кільці, Люб. Нам п***а скоро... Я просто подзвонив, щоб попрощатися", - сказав солдат.
При цьому помітно, що російський окупант у панічному стані. Він розповідає таємні дані дружині і хоче, щоб уже "щось прилетіло".
"Нас залишилося взагалі, з моєї розвідгрупи. Н***й я це говорив?! Ми ледве прийшли... Ледве прийшли. Дай я з тобою наговорюсь хоча б дві хвилини. Мені уже п***ру на цей зв'язок. Нехай пеленгують. Нехай сюди прилетить", - говорить окупант.
Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ знищили ще 530 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже 59 610 своїх військових.
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