ua ru
Нд, 02 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Перемоги лише по телебаченню". Окупант розповів про становище армії РФ (перехоплення)

Новость на русском →
Україна, Неділя 02 жовтня 2022 09:29
"Перемоги лише по телебаченню". Окупант розповів про становище армії РФ (перехоплення) Фото: окупанти зізнають, що мають перемоги лише по телебаченню (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Окупанти розповідають рідним про справжнє становище російської армії. Проте рідні більше довіряють пропаганді і не можуть повірити, що їхні перемоги лише по телебаченню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

Розвідка опублікувала перехоплену розмову військовослужбовця РФ із 6-ї армії 138-го окремого мотострілецького дивізіону з його матір'ю.

Окупант закликав матір не довіряти російській пропаганді, адже насправді ситуація на фронті інша. Солдат скаржиться, що у них не вистачає боєприпасів, а озброєння старе та майже недієздатне.

"Все, що показують - повна маячня. Повна. Це все в**бони. Ти б бачила. Ми, коли супроводжували колону техніки - це п**дець. Все 50-х, 60- років. І все в одиницях. Там три танки, п'ять БМП там, мотолиг", - сказав він.

Проте мати не дуже вірить словам власного сина. Вона вважає, що телебачення показує правду.

"Показують же кадри все одно звідти. Значить, є і хороша техніка", - додала жінка.

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни (ISW), окупанти зазнали значних втрат біля Лиману, проте ставлять в пріоритет південь України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ знищили вже понад 60 тисяч окупантів: Генштаб оновив втрати росіян
ЗСУ знищили вже понад 60 тисяч окупантів: Генштаб оновив втрати росіян
DAILY
Анексія, мобілізація та ядерний шантаж. Що зміниться у війні Росії та України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Анексія, мобілізація та ядерний шантаж. Що зміниться у війні Росії та України