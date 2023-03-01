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Росіяни нещадно знищують Бахмут, у місті залишається 4500 людей (фото)

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Бахмут, Середа 01 березня 2023 15:35
Росіяни нещадно знищують Бахмут, у місті залишається 4500 людей (фото) Фото: Росіяни нещадно знищують Бахмут (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни зруйнували понад 4400 житлових будинків у Бахмуті, наразі тривають важкі бої за місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку начальника Бахмутської міської військової адміністрації Олексія Реви.

"Йдуть важкі бої за наш Бахмут. Боляче дивитися на те, що роблять ворожі снаряди з містом, на що перетворюють громаду", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зараз у місті залишається 4500 жителів. Мешканці забезпечені продуктами харчування, водою, засобами гігієни.

"Продовжуємо завозити до міста хліб, два рази на тиждень по 5 тисяч буханців. Але у Бахмуті надзвичайно небезпечно. Ворог нещадно знищує місто, калічить і вбиває мирних жителів", - додав глава міста.

Рева заявив, що на сьогодні росіяни зруйнували понад 4400 житлових будинків.

Нагадаємо, що Росія залучила до боїв в Бахмуті найдосвідченіших бійців "Вагнера". Водночас через величезні втрати ворог ставить під загрозу свою здатність вести бої за межами міста.

Українське командування не ухвалювало рішення про вихід Сил оборони із Бахмута Донецької області, де наразі тривають запеклі бої.

Снайпери Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили сімох росіян з диверсійно-розвідувальної групи під Бахмутом. Ще троє диверсантів були поранені.

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