Росіяни нещадно знищують Бахмут, у місті залишається 4500 людей (фото)

Росіяни зруйнували понад 4400 житлових будинків у Бахмуті, наразі тривають важкі бої за місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку начальника Бахмутської міської військової адміністрації Олексія Реви.

"Йдуть важкі бої за наш Бахмут. Боляче дивитися на те, що роблять ворожі снаряди з містом, на що перетворюють громаду", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зараз у місті залишається 4500 жителів. Мешканці забезпечені продуктами харчування, водою, засобами гігієни.

"Продовжуємо завозити до міста хліб, два рази на тиждень по 5 тисяч буханців. Але у Бахмуті надзвичайно небезпечно. Ворог нещадно знищує місто, калічить і вбиває мирних жителів", - додав глава міста.

Рева заявив, що на сьогодні росіяни зруйнували понад 4400 житлових будинків.