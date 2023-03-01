Росія почала використовувати найдосвідченіших бійців "Вагнера", - Череватий про бої в Бахмуті

Росія залучила до боїв в Бахмуті найдосвідченіших бійців "Вагнера". Водночас через величезні втрати ворог ставить під загрозу свою здатність вести бої за межами міста.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає РБК-Україна з посиланням на його коментар CNN .

"Характерною особливістю є те, що противник кинув в атаку найбільш підготовлені підрозділи "Вагнера". Ці підрозділи очолюють військовослужбовці, які мають бойовий досвід у Сирії, Лівії та інших гарячих точках", - заявив Череватий.

Як відзначив речник Східного угруповання війську ЗСУ, ворог здійснив 209 обстрілів зі ствольної артилерії, РСЗВ. Також відбулось 57 бойових зіткнень й 1 авіаудар з боку противника. Лише в районі населеного пункту відбулось 85 обстрілів з усіх видів артилерії, а біля міста - 25 бойових зіткнень.

"Ми завдаємо величезних втрат. І ось цією героїчною боротьбою захисники Бахмутського фронту знекровлюють ворога, послаблюють його, готують плацдарм для резервів, які потім зайдуть і викинуть ворога з нашої території", - додав Череватий.

Череватий зауважив, що ЗСУ не дають ворогу прорвати оборону й швидко вийти в тил, щоб оточити наших героїв.