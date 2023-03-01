Россияне беспощадно уничтожают Бахмут, в городе остается 4500 человек (фото)

Россияне разрушили более 4400 жилых домов в Бахмуте, продолжаются тяжелые бои за город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу начальника Бахмутской городской военной администрации Алексея Ревы.

"Идут тяжелые бои за наш Бахмут. Больно смотреть на то, что делают вражеские снаряды с городом, во что превращают общину", - говорится в сообщении.

В настоящее время в городе остается 4500 жителей. Жители снабжены продуктами питания, водой, средствами гигиены.

"Продолжаем завозить в город хлеб, два раза в неделю по 5 тысяч буханок. Но в Бахмуте очень опасно. Враг беспощадно уничтожает город, калечит и убивает мирных жителей", - добавил глава города.

Рева заявил, что на сегодняшний день россияне разрушили более 4400 жилых домов.