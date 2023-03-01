Сили спецоперацій України показали нічну роботу снайперів під Бахмутом

Снайпери Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили сімох росіян з диверсійно-розвідувальної групи під Бахмутом. Ще троє диверсантів були поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ССО.

Як зазначається в повідомлені, під час нічного відпрацювання бойових завдань снайпери Сил спеціальних операцій зафіксували пересування диверсійно-розвідувальної групи противника. Оператори ССО прийняли рішення нанести ураження російським окупантам, які намагалися непомітно рухатися в бік українських позицій. "Влучними пострілами наші снайпери ліквідували росіян: 7 осіб було вбито, ще 3 - поранено", - йдеться в повідомленні.