Росіяни навряд чи найближчим часом атакуватимуть Харків або Суми, - експерт

На думку військового експерта Владислава Селезньова, російські війська найближчим часом не зможуть атакувати Харків чи Суми.

"Для цієї місії 100 тисяч замало, навіть 300 тисяч мало. Якщо казати про оточення та окупацію, наприклад, Сум, то тут мова має йти про 400-тисячне угруповання з відповідним озброєнням та технікою. А тут у противника не настільки гарні справи, тому що він зазнає божевільних втрат", - вважає експерт.

Водночас, він схиляється до того, що певний ресурс росіяни накопичити зможуть.

"Але на тлі багатьох заяв про формування Московського та Ленінградського округів, про створення нових бригад, дивізій та армій, ще велике питання, де вони знайдуть ресурс для наступу. Плани є - ресурсів немає. А на війні саме ресурси є визначальним фактором", - зазначив Селезньов.