У Сумській області попереджають про чергову хвилю російських фейків щодо "наступу"

Росія розповсюджує чергову хвилю фейків про "наступ" на територію Сумської області. Дані дії зумовлені бажанням ворога дестабілізувати ситуацію в регіоні та підвищити панічні настрої серед його населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Сумської обласної військової адміністрації.

"Вкотре у соцмережах ворог розповсюджує інформацію про масований наступ на Сумщину. Це фейк, спрямований на дестабілізацію та підвищення панічних настроїв серед жителів області", - зауважують в повідомленні.

Як зазначив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх, станом на сьогодні ударних угрупувань ворога біля кордонів Сумської області не зафіксовано.

"Сумська обласна військова адміністрація та районні військові адміністрації, керівництво громад та силових структур знаходиться на місцях. Збройні Сили України готові до будь-яких викликів і за потреби можуть дати гідну відсіч ворогу", - йдеться в повідомленні.