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Росіяни поширюють ІПСО про підготовку до "оточення Харкова". Терехов прокоментував

П'ятниця 22 березня 2024 19:41
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Росіяни поширюють ІПСО про підготовку до "оточення Харкова". Терехов прокоментував Фото: мер Харкова Ігор Терехов (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські ЗМІ поширюють інформацію про підготовку до прихованої мобілізації для "оточення Харкова". Водночас мер міста Ігор Терехов називає це черговою ворожою ІПСО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Ігоря Терехова в ефірі телемарафону та російське видання "Верстка".

Про що мова

У російському виданні "Верстка" сьогодні, 22 березня, з'явився матеріал про те, що Міноборони РФ нібито планує масовий набір в армію і готується до прихованої мобілізації для оточення Харкова.

"Осаджувати найбільше місто на сході України відправлять тих, хто зараз прикриває кордони від обстрілів ЗСУ під Бєлгородом і Курськом. А їх змінять строковики - без місяця дембеля - і резервісти", - йдеться у статті.

Як повідомляє видання, до лав російської армії найближчим часом планують набрати щонайменше 300 тисяч осіб. Їх всіх відправлять на фронт в Україну.

Що каже Терехов

За словами Терехова, це все просто російська ІПСО, щоб налякати харків'ян.

"Харків'яни - виважені люди, вони все розуміють. Росіяни роблять все, щоб це тиснуло на людей, щоб люди боялися. Але ми переживали й скрутніше становище, і цей виклик переживемо. Харків - залізобетон", - наголосив мер.

Можливість наступу РФ на Харків

Нагадаємо, у лютому колишній начальник пресслужби оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Ілля Євлаш розповів про те, що потужного угрупування росіян з метою повторного наступу на Харків не фіксується.

Водночас він наголошував на тому, що українські Сили оборони готові до будь-якого розвитку подій.

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