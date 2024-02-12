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Чи готують росіяни повторний наступ на Харків: що кажуть у ЗСУ

Україна, Понеділок 12 лютого 2024 13:59
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Чи готують росіяни повторний наступ на Харків: що кажуть у ЗСУ Фото: Ілля Євлаш (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Потужних угруповань російських військ з метою повторного наступу на Харків наразі не фіксується. У будь-якому разі вони не матимуть шансів для реалізації планів.

Про це заявив начальник прес-служби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"У противника на цьому напрямку не буде жодних шансів. Наші Сили оборони готові до будь-якого розвитку подій, постійно відстежується будь-яке переміщення окупантів навіть вздовж лінії фронту",- сказав Євлаш.

Він додав, що з початку повномасштабного вторгнення на цьому напрямку продовжують встановлюватися фортифікаційні споруди на випадок, якщо росіяни знову підуть в наступ.

"Цей процес відбувається постійно. Звичайно, що постійно необхідно підвозити якісь матеріали, будувати якісь блокпости, оборонні рубежі. Не лише на цьому напрямку, а й на Лимано-Куп'янському постійно посилюється фортифікація і для цього вживаються всі необхідні заходи", - повідомив Євлаш.

Бойові дії в Харківській області

Нагадаємо, британське видання The Telegraph заявило про те, що росіяни нібито можуть почати "наземний наступ" в Харківській області у січні.

У Харківській області Куп'янський напрямок для противника залишається пріоритетним, і росіяни намагаються неподалік Синьківки та Табаївки продовжувати здійснювати наступальні дії.

Детальніше про ситуацію під Куп'янськом, а також про можливі загрози подальшого наступу на Харків і область, - у матеріалі РБК-Україна.

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