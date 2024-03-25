Росіяни навряд чи найближчим часом атакуватимуть Харків або Суми, - експерт
Російські війська найближчим часом навряд чи зможуть атакувати Харків або Суми.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "План Б" для фронту. Чи зможе Україна втримати оборону без допомоги США".
На думку військового експерта Владислава Селезньова, російські війська найближчим часом не зможуть атакувати Харків чи Суми.
"Для цієї місії 100 тисяч замало, навіть 300 тисяч мало. Якщо казати про оточення та окупацію, наприклад, Сум, то тут мова має йти про 400-тисячне угруповання з відповідним озброєнням та технікою. А тут у противника не настільки гарні справи, тому що він зазнає божевільних втрат", - вважає експерт.
Водночас, він схиляється до того, що певний ресурс росіяни накопичити зможуть.
"Але на тлі багатьох заяв про формування Московського та Ленінградського округів, про створення нових бригад, дивізій та армій, ще велике питання, де вони знайдуть ресурс для наступу. Плани є - ресурсів немає. А на війні саме ресурси є визначальним фактором", - зазначив Селезньов.
Російські фейки про наступ на Сумську область
Нагадаємо, останнім часом в Росії стали частіше розповсюджувати хвилю фейків про "наступ" на територію Сумської області. Як пояснили таку ворожу пропаганду у Сумській ОВА, це зумовлено бажанням інтервентів дестабілізувати ситуацію в регіоні та підвищити панічні настрої серед його населення.
Раніше, 12 березня, начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх заявив, що ударних угрупувань ворога біля кордонів Сумської області не зафіксовано.
Додамо, 14 березня спікер ДПСУ Андрій Демченко заявив, що ситуація на кордоні з Білоруссю повністю контрольована. Водночас залишається загроза з боку ДРГ з території Росії.
Зазначимо також, що останніми тижнями війська РФ посилили обстріли прикордонних територій України. Зокрема, окупанти активно обстрілюють Сумську область та саме місто Суми.
Як заявили у Центрі протидії дезінформації, повідомлення про нібито готовність військ РФ до наступу на Сумську область з півночі, яку озвучують деякі експерти в ефірах українських телеканалів - не відповідає дійсності. У окупантів наразі немає ресурсів.
До слова, ще в лютому начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко спростував фейк про нібито наступ росіян на півночі України.
Можливість наступу РФ на Харків
Нагадаємо, у лютому колишній начальник пресслужби оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Ілля Євлаш розповів про те, що потужного угрупування росіян з метою повторного наступу на Харків не фіксується.
Водночас він наголошував на тому, що українські Сили оборони готові до будь-якого розвитку подій.
Нещодавно російські ЗМІ поширили інформацію про підготовку до прихованої мобілізації для "оточення Харкова". Водночас мер міста Ігор Терехов назвав це черговою ворожою ІПСО.
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