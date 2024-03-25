Россияне вряд ли в ближайшее время будут атаковать Харьков или Сумы, - эксперт

Российские войска в ближайшее время вряд ли смогут атаковать Харьков или Сумы.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "План Б" для фронта. Сможет ли Украина удержать оборону без помощи США" .

По мнению военного эксперта Владислава Селезнева, российские войска в ближайшее время не смогут атаковать Харьков или Сумы.

"Для этой миссии 100 тысяч мало, даже 300 тысяч мало. Если говорить об оцеплении и оккупации, например, Сум, то здесь речь должна идти о 400-тысячной группировке с соответствующим вооружением и техникой. А здесь у противника не столь хорошие дела, поэтому что он терпит безумные потери", - считает эксперт.

В то же время он склоняется к тому, что определенный ресурс россияне накопить смогут.

"Но на фоне многих заявлений о формировании Московского и Ленинградского округов, о создании новых бригад, дивизий и армий, еще большой вопрос, где они найдут ресурс для наступления. Планы есть - ресурсов нет. А на войне именно ресурсы являются определяющим фактором", - отметил Селезнев.

Российские фейки о наступлении на Сумскую область

Напомним, в последнее время в России стали чаще распространять волну фейков о "наступлении" на территорию Сумской области. Как объяснили подобную вражескую пропаганду в Сумской ОВА, это обусловлено желанием интервентов дестабилизировать ситуацию в регионе и повысить панические настроения среди его населения.

Ранее, 12 марта, начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх заявил, что ударные группировки врага у границ Сумской области не зафиксированы.

Добавим, 14 марта спикер ГПСУ Андрей Демченко заявил, что ситуация на границе с Беларусью полностью контролируется. В то же время остается угроза со стороны ДРГ с территории России.

Отметим также, что в последние недели войска РФ усилили обстрелы приграничных территорий Украины. В частности, оккупанты активно обстреливают Сумскую область и сам город Сумы.

Как заявили в Центре противодействия дезинформации, сообщение о якобы готовности войск РФ к наступлению на Сумскую область с севера, озвученную некоторыми экспертами в эфирах украинских телеканалов - не соответствует действительности. У оккупантов пока нет ресурсов.

К слову, еще в феврале начальник Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко опроверг фейк о якобы наступлении россиян на севере Украины.

Возможность наступления РФ на Харьков

Напомним, в феврале бывший начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш рассказал о том, что мощной группировки россиян с целью повторного наступления на Харьков не фиксируется.

В то же время он отмечал, что украинские Силы обороны готовы к любому развитию событий.

Недавно российские СМИ распространили информацию о подготовке к скрытой мобилизации для "окружения Харькова". В то же время мэр города Игорь Терехов назвал это очередной вражеской ИПСО.