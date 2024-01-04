Россияне наступают из Бахмута на Часов Яр: эксперт назвал главные угрозы
Наступление оккупантов в районах Бахмута и Богдановки свидетельствует об их цели захватить населенный пункт Часов Яр. В случае успеха противника ситуация может сложиться критически, поскольку до городских окрестностей останется чуть более 3 километров.
Об этом говорится в материале РБК-Украина Каких целей достигли ВСУ в Авдеевке и где россияне атакуют в "стиле Жукова": обзор фронта.
По мнению эксперта, сам Часов Яр открывает дальнейший путь для наступления в Славянск и Краматорск.
"Представьте себе, с какими рисками столкнутся наши защитники, если враг сможет продвигаться в том направлении по меньшей мере с трех сторон - с Лимана, Временного Яра и через Курахово - Покровск - Константиновку", - объясняет эксперт Владислав Селезнев, сделав акцент на больших вызовах, связанных с данной ситуацией.
Как утверждает эксперт, планирование российских генералов основывается именно на таком варианте. Удержание Часового Яра - это стратегически важная задача, где в настоящее время может продолжаться активное укрепление линии обороны.
Фото: Ситуация в направлении Часового Яра (deepstatemap.live)
Захват Часового Яра обеспечит врагу плацдарм для продвижения в направлении Краматорска и Константиновки. Это в свою очередь создаст значительную угрозу по причине отсутствия крупных населенных пунктов, где можно создать мощный оборонный узел.
По словам эксперта, Часов Яр является тяжелой целью для россиян, ведь населенный пункт находится на высотах. Поэтому даже если предположить маловероятный сценарий того, что враг возьмет город, то продвигаться дальше россиянам будет очень тяжело.
Ситуация в районе Бахмута
Следует отметить, что Бахмут в течение долгих месяцев остается эпицентром боевых действий. Во время летнего контрнаступления украинские военные продвинулись на южном и северном флангах Бахмута. Сам город остается под контролем врага.
По данным Института изучения войны (ISW), подтвердилось недавнее продвижение российских войск к северо-западу от Бахмута. Видео с геолокацией, опубликованное 2 января, показывает, что российские войска продвинулись севернее дороги Бахмут-Хромово между Богдановкой и Хромовым.
В конце декабря стало известно, что ВСУ продвинулись вблизи Бахмута к юго-востоку от Клещиевки.
В то же время, дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 31 декабря, показали, что войска РФ продвинулись к северу от Курдюмовки (юго-западнее Бахмута).
Украинские войска учитывают текущие условия в районе Бахмута и задействуют тактические маневры для того, чтобы уничтожить как можно больше врагов.
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