Россияне наступают из Бахмута на Часов Яр: эксперт назвал главные угрозы

Наступление оккупантов в районах Бахмута и Богдановки свидетельствует об их цели захватить населенный пункт Часов Яр. В случае успеха противника ситуация может сложиться критически, поскольку до городских окрестностей останется чуть более 3 километров.

Об этом говорится в материале РБК-Украина Каких целей достигли ВСУ в Авдеевке и где россияне атакуют в "стиле Жукова": обзор фронта .

По мнению эксперта, сам Часов Яр открывает дальнейший путь для наступления в Славянск и Краматорск.

"Представьте себе, с какими рисками столкнутся наши защитники, если враг сможет продвигаться в том направлении по меньшей мере с трех сторон - с Лимана, Временного Яра и через Курахово - Покровск - Константиновку", - объясняет эксперт Владислав Селезнев, сделав акцент на больших вызовах, связанных с данной ситуацией.

Как утверждает эксперт, планирование российских генералов основывается именно на таком варианте. Удержание Часового Яра - это стратегически важная задача, где в настоящее время может продолжаться активное укрепление линии обороны.

Фото: Ситуация в направлении Часового Яра (deepstatemap.live)

Захват Часового Яра обеспечит врагу плацдарм для продвижения в направлении Краматорска и Константиновки. Это в свою очередь создаст значительную угрозу по причине отсутствия крупных населенных пунктов, где можно создать мощный оборонный узел.

По словам эксперта, Часов Яр является тяжелой целью для россиян, ведь населенный пункт находится на высотах. Поэтому даже если предположить маловероятный сценарий того, что враг возьмет город, то продвигаться дальше россиянам будет очень тяжело.