Росіяни нанесли серію ударів по Харкову, є сильні пошкодження енергетики

Удари РФ по Харкову

Нагадаємо, що 2 січня окупанти вдарили по центру Харкова двома балістичними ракетами "Іскандер-М". Ракети влучили у житловий багатоповерховий будинок, було пошкоджено 5-поверхову будівлю та частину під'їзду 4-поверхового багатоквартирного будинку.

Зазначається, що 27 людей постраждали, також вже відомо про шість жертв. На місці теракту РФ ведеться пошуково-рятувальна операція. За даними місцевої влади, під завалами могло перебувати п'ятеро людей.

При цьому російські пропагандисти поширювали заяви, що ракетний удар по житловому будинку в Харкові нібито був "провокацією України".

Раніше РБК-Україна писало, що російські війська зранку 1 січня здійснили удар керованою авіабомбою по передмістю Харкова. Вибух було чутно в місті, авіабомба влучила на території екопарку, внаслідок чого постраждала 40-річна жінка.

Внаслідок російського авіаудару по екопарку під Харковом поранення дістала волонтерка, а частина об’єктів закладу зазнала масштабних руйнувань. Поранені також тварини, зокрема леви, а більшість птахів загинула.