Росія поширює фейк про "провокацію" після ракетного удару по Харкову, - ЦПД
Російські пропагандисти поширюють заяви, що ракетний удар по житловому будинку в Харкові нібито був "провокацією України". Офіційна влада міста підтвердила, що по середмістю вдарили російські ракети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.
Російські пропагандистські ресурси почали поширювати черговий фейк, стверджуючи, що удар по житловому будинку в Харкові був нібито інсценований Україною.
"Насправді що ворог завдав удару по центральній частині міста та влучив у житлову багатоповерхівку в Київському районі. Станом на 15:23 було відомо про 13 поранених цивільних", - повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що за попередніми даними по житловій забудові вдарили дві ракети.
Він наголосив, що цей обстріл - чергове підтвердження того, що Росія робить усе можливе для продовження війни та намагається зірвати дипломатичні зусилля міжнародних партнерів, передусім США, спрямовані на її завершення.
Фейки РФ
Подібні інформаційні маніпуляції російська пропаганда використовує системно після масованих ударів по українських містах.
"Мета таких фейків - заздалегідь перекласти відповідальність за власні воєнні злочини на Україну та поставити під сумнів майбутні докази атак по цивільній інфраструктурі", - зазначили в ЦПД.
Раніше РФ уже поширювала схожі наративи після обстрілів житлових кварталів у Дніпрі, Одесі, Краматорську та інших містах.
Нагадаємо, що Кремль може готувати масштабну провокацію з людськими жертвами в межах операції, спрямованої на зрив мирних переговорів за посередництва США.
Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що в ніч на 29 грудня Україна нібито атакувала безпілотниками державну резиденцію російського диктатора Володимира Путіна в Новгородській області, маючи на увазі об’єкт у Валдаї.
За твердженням Лаврова, російські сили ППО нібито знищили 91 український дрон.
Водночас у МЗС України наголосили, що інформація про так звану атаку є фейковою і використовується Москвою як привід для дискредитації та підриву мирних ініціатив за участі Києва й Вашингтона.