Россияне нанесли серию ударов по Харькову, есть сильные повреждения энергетики

Удары РФ по Харькову

Напомним, что 2 января оккупанты ударили по центру Харькова двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Ракеты попали в жилой многоэтажный дом, было повреждено 5-этажное здание и часть подъезда 4-этажного многоквартирного дома.

Отмечается, что 27 человек пострадали, также уже известно о шести жертвах. На месте теракта РФ ведется поисково-спасательная операция. По данным местных властей, под завалами могло находиться пять человек.

При этом российские пропагандисты распространяли заявления, что ракетный удар по жилому дому в Харькове якобы был "провокацией Украины".

Ранее РБК-Украина писало, что российские войска утром 1 января осуществили удар управляемой авиабомбой по пригороду Харькова. Взрыв было слышно в городе, авиабомба попала на территории экопарка, в результате чего пострадала 40-летняя женщина.

В результате российского авиаудара по экопарку под Харьковом ранения получила волонтер, а часть объектов заведения подверглась масштабным разрушениям. Ранены также животные, в частности львы, а большинство птиц погибло.