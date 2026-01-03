ua en ru
Сб, 03 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Венесуела Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Ракетний удар по Харкову: під завалами можуть перебувати п'ятеро людей

Харків , Субота 03 січня 2026 13:41
UA EN RU
Ракетний удар по Харкову: під завалами можуть перебувати п'ятеро людей Фото: у Харкові під завалами будинку можуть перебувати п'ятеро людей (ДСНС)
Автор: Тетяна Степанова

У Харкові триває пошуково-рятувальна операція на місці ракетного удару Росії по житловому будинку 2 січня. Під завалами можуть перебувати ще п'ятеро людей.

Як передає, РБК-Україна, про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У Харкові триває розбір завалів на місці вчорашнього ворожого удару. Внаслідок атаки поранення дістали 27 людей, семеро з них перебувають у лікарнях. Жінку, госпіталізовану у важкому стані, прооперували - наразі вона залишається в реанімації", - розповів Синєгубов.

Також внаслідок російського удару загинули двоє людей - 3-річний хлопчик і 22-річна дівчина.

За наявною інформацією, під завалами можуть перебувати ще п’ятеро людей. Ймовірно, під час вибуху вони були в офісній будівлі, зв’язку з ними наразі немає.

За словами глави ОВА, рятувальні роботи не зупинялися всю ніч.

Ракетний удар по Харкову

Нагадаємо, вчора, 2 січня, російські окупанти вдарили по центру Харкова двома ракетами. Як з'ясувала Харківська облпрокуратура, йдеться про балістичні ракети "Іскандер".

Спочатку повідомлялося, що ракети влучили у житловий багатоповерховий будинок, внаслідок чого він був зруйнований.

Пізніше з’явилася уточнена інформація: пошкоджено 5-поверхову будівлю та частину під'їзду 4-поверхового багатоквартирного будинку.

Внаслідок ворожої атаки загинули дві людини, серед них дитина, ще 27 - постраждали.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Війна в Україні Ракетний удар
Новини
Трамп підтвердив "успішну операцію" проти Венесуели: Мадуро затримали і вивезли з країни
Трамп підтвердив "успішну операцію" проти Венесуели: Мадуро затримали і вивезли з країни
Аналітика
Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем