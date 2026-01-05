ua en ru
Росіяни нанесли серію ударів по Харкову, є сильні пошкодження енергетики

Понеділок 05 січня 2026 13:16
Фото: росіяни нанесли серію ударів по Харкову (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вдень, 5 січня, нанесли серію ударів по Харкову. Попередньо, під ударом був Слобідський район міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

"Зафіксовано удар по місту – попередньо, по промзоні Слобідського району", - зазначив мер Харкова.

Згодом він повідомив, що ворог наніс ще один удар по місту, приблизно у той же район. Загалом, за його словами, було чотири ракетних удари по Харкову.

"Ворог завдає ударів по місту Харків. Ракетна небезпека триває. Перебувайте в укриттях", - зазначив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, наслідки обстрілу встановлюються. Наразі дані про постраждалих не надходили.

Удари по енергетиці

За словами Терехова, ворог цілеспрямовано наніс пʼять ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Харкова.

"Маємо дуже значні пошкодження", - додав мер міста.

Удари РФ по Харкову

Нагадаємо, що 2 січня окупанти вдарили по центру Харкова двома балістичними ракетами "Іскандер-М". Ракети влучили у житловий багатоповерховий будинок, було пошкоджено 5-поверхову будівлю та частину під'їзду 4-поверхового багатоквартирного будинку.

Зазначається, що 27 людей постраждали, також вже відомо про шість жертв. На місці теракту РФ ведеться пошуково-рятувальна операція. За даними місцевої влади, під завалами могло перебувати п'ятеро людей.

При цьому російські пропагандисти поширювали заяви, що ракетний удар по житловому будинку в Харкові нібито був "провокацією України".

Раніше РБК-Україна писало, що російські війська зранку 1 січня здійснили удар керованою авіабомбою по передмістю Харкова. Вибух було чутно в місті, авіабомба влучила на території екопарку, внаслідок чого постраждала 40-річна жінка.

Внаслідок російського авіаудару по екопарку під Харковом поранення дістала волонтерка, а частина об’єктів закладу зазнала масштабних руйнувань. Поранені також тварини, зокрема леви, а більшість птахів загинула.

