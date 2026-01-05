ua en ru
Россияне нанесли серию ударов по Харькову, есть сильные повреждения энергетики

Понедельник 05 января 2026 13:16
Россияне нанесли серию ударов по Харькову, есть сильные повреждения энергетики Фото: россияне нанесли серию ударов по Харькову (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня днем, 5 января, нанесли серию ударов по Харькову. Предварительно, под ударом был Слободской район города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

"Зафиксирован удар по городу - предварительно, по промзоне Слободского района", - отметил мэр Харькова.

Впоследствии он сообщил, что враг нанес еще один удар по городу, примерно в тот же район. Всего, по его словам, было четыре ракетных удара по Харькову.

"Враг наносит удары по городу Харьков. Ракетная опасность продолжается. Находитесь в укрытиях", - отметил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

По его словам, последствия обстрела устанавливаются. На данный момент данные о пострадавших не поступали.

Удары по энергетике

По словам Терехова, враг целенаправленно нанес пять ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Харькова.

"Имеем очень значительные повреждения", - добавил мэр города.

Удары РФ по Харькову

Напомним, что 2 января оккупанты ударили по центру Харькова двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Ракеты попали в жилой многоэтажный дом, было повреждено 5-этажное здание и часть подъезда 4-этажного многоквартирного дома.

Отмечается, что 27 человек пострадали, также уже известно о шести жертвах. На месте теракта РФ ведется поисково-спасательная операция. По данным местных властей, под завалами могло находиться пять человек.

При этом российские пропагандисты распространяли заявления, что ракетный удар по жилому дому в Харькове якобы был "провокацией Украины".

Ранее РБК-Украина писало, что российские войска утром 1 января осуществили удар управляемой авиабомбой по пригороду Харькова. Взрыв было слышно в городе, авиабомба попала на территории экопарка, в результате чего пострадала 40-летняя женщина.

В результате российского авиаудара по экопарку под Харьковом ранения получила волонтер, а часть объектов заведения подверглась масштабным разрушениям. Ранены также животные, в частности львы, а большинство птиц погибло.

