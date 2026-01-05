Россияне нанесли серию ударов по Харькову, есть сильные повреждения энергетики

Российские войска сегодня днем, 5 января, нанесли серию ударов по Харькову. Предварительно, под ударом был Слободской район города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

"Зафиксирован удар по городу - предварительно, по промзоне Слободского района", - отметил мэр Харькова.

Впоследствии он сообщил, что враг нанес еще один удар по городу, примерно в тот же район. Всего, по его словам, было четыре ракетных удара по Харькову.

"Враг наносит удары по городу Харьков. Ракетная опасность продолжается. Находитесь в укрытиях", - отметил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

По его словам, последствия обстрела устанавливаются. На данный момент данные о пострадавших не поступали.

Удары по энергетике

По словам Терехова, враг целенаправленно нанес пять ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Харькова.

"Имеем очень значительные повреждения", - добавил мэр города.