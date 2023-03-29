Росіяни нанесли авіаудар по Авдіївці: влучили ракетою по дитсадку

Російські військові у середу, 29 березня, нанесли авіаудар по Авдіївці. На щастя, обійшлося без жертв.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака .

Він повідомив, що загарбники влучили ракетою по дитячому садочку. Також постраждав багатоповерховий будинок навпроти.

Як повідомлялося раніше, за 8 років російської війни проти України в Авдіївці загинуло вдвічі менше людей, ніж після початку повномасштабного вторгнення.

Окрім того, РБК-Україна детально розповідало про ситуацію в Авдіївці та пояснювало, чому окупанти посилили атаки на місто.

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