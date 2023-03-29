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Росіяни нанесли авіаудар по Авдіївці: влучили ракетою по дитсадку

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Авдіївка, Середа 29 березня 2023 20:07
Росіяни нанесли авіаудар по Авдіївці: влучили ракетою по дитсадку Фото: росіяни нанесли авіаудар по Авдіївці (t.me/ermaka2022)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові у середу, 29 березня, нанесли авіаудар по Авдіївці. На щастя, обійшлося без жертв.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Він повідомив, що загарбники влучили ракетою по дитячому садочку. Також постраждав багатоповерховий будинок навпроти.

Як повідомлялося раніше, за 8 років російської війни проти України в Авдіївці загинуло вдвічі менше людей, ніж після початку повномасштабного вторгнення.

Окрім того, РБК-Україна детально розповідало про ситуацію в Авдіївці та пояснювало, чому окупанти посилили атаки на місто.

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