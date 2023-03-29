Як росіяни намагаються оточити Авдіївку та чим вона важлива для армії Путіна

Що відбувається в Авдіївці та чому росіяни посилили атаки на місто – нижче у матеріалі РБК-Україна.

У 20-х роках минулого століття на честь диктатора назвуть українське місто – Сталіно. Через роки його перейменують в Донецьк, який окупує черговий кремлівський загарбник і назве "столицею "ДНР". Він захоче піти далі і взяти більше земель незалежної України, але перечепиться через такий населений пункт як Авдіївка. І буде стояти на цій лінії фронту близько 9 років.

Сьогодні ворог стирає це місто у попіл, тому що не може його підкорити. Що сьогодні відбувається в Авдіївці і яке вона має стратегічне значення – в матеріалі РБК-Україна.

"До 15 авіаударів та 40 ворожих штурмів за добу"

В’їзд закрито. Авдіївку тепер позначено “червоною зоною”. На момент лютневого вторгнення тут проживало близько 30 тисяч людей, а тепер - близько 2000. Вони під постійним прицілом, тому голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш наполегливо закликає місцевих покидати населений пункт.

"Не буде кому обслуговувати генератори і не буде кому обслуговувати мобільну вежу. Тому треба їхати, особливо з дітьми. Не хочу називати прізвища цих людей, які ховають дітей та змінюють локації", – заявив він у своєму відеозверненні.

Сьогодні бої за Авдіївку порівнюють з ситуацією на Бахмутському напрямку. Зокрема, через спробу росіян взяти обидва міста в оточення. У прямих боях, на які йдуть великі ресурси, вони програють українцям, тому намагаються обходити населені пункти.

До Авдіївки, як і до Бахмуту, вороги стягли тисячі солдат, які партія за партією знищуються українськими силами оборони. Американські експерти ISW говорять: залишається ймовірним, що просування Росії може змусити Україну вийти з цих міст, проте, скоріше від усього, цього не буде.

За словами голови Авдіївської міської військової адміністрації, якщо порівнювати з Бахмутом по кількості обстрілів, штурмових дій, вони рівні вже близько двох тижнів – 250-300 обстрілів за добу по позиціях. Так само і в Авдіївці. По штурмових діях – 20, 30, 40. Обстрілюють з усього: мінометів, ствольної артилерії, танків, РСЗВ, а також касетними боєприпасами та ракетами.

"Ситуація дуже напружена та складна. Десятки обстрілів по населеному пункту, сотні обстрілів по позиціях навколо міста. В середньому 8 аероударів за добу, але інколи буває 12, і навіть 15", – зазначив Барабаш в коментарі виданню.

Ворог хоче взяти місто будь-якою ціною, закриваючи очі на сотні жертв серед цивільного населення. З початку повномасштабної війни від ворожих обстрілів загинули близько 200 місцевих, а майже 500 – поранені. "Якщо порівнювати з 2014 року по 24 лютого 2022 року, і з початку великої війни – то жертв вдвічі більше", – сказав чиновник.

Боєць одного з підрозділів ЗСУ, який зараз працює на Авдіївському напрямку, розповів РБК-Україна, що ворог стабільно їх обстрілює, буває за один раз по 10-15 прильотів на позицію. "Їхні БПЛА працюють і вдень, і вночі з тепловізійними приладами та засобами скиду з коптерів. Наприклад, вони скидають суміші у скляній тарі, яка загоряється, або гранати", – розповів він РБК-Україна.

За його словами, тактика ворога сьогодні полягає в провокації. Вони застосовують різні способи: газ, фосфор, димові завіси, прохід невеликих груп. І все для того, щоб спровокувати українських військових на вогонь і вийти на їхні позиції. Потім завдають удари по "виявленим" точкам.

Взагалі загальна тактика у ворога, розповідають бійці, “як по книжці”: накриває артилерія, потім підступає піхота. І так щоразу. Розвідник з цього напрямку зазначив виданню, що російське військове керівництво не шкодує своїх бійців. Йдуть група за групою, прямо по тілах вбитих і, за словами солдата, вони "здається, не закінчуються".

А тим часом в Авдіївці не залишилось жодної вцілілої будівлі. Місцева влада повідомляє, що знищено 80% житлового фонду і вся інфраструктура. З міста евакуювали комунальників, котрі досі робили все для підтримки життя в населеному пункті. Відповідно, у місті тепер не буде мобільного зв'язку та можливості заряджати телефони. Поки триває наступ російського війська на східному фронті, певно, так і буде.

Авдіївка перебуває під важким тиском окупантів, яким так і не вдається виконати задачу диктора – взяти Донецьку область. Терміни повної окупації цього регіону постійно зміщуються через героїчну оборону ЗСУ. Попри надважкі умови, українські військові впевнено нам кажуть: "Сил достатньо. Втримаємо".

Авдіївка – плацдарм контрнаступу на Донецьк

Експерти з Інституту вивчення війни говорять, що весняний наступ російських військ досягає кульмінації. Військові, які стоять на цьому напрямку, зазначили виданню, що ворог намагається взяти більше територій до перехоплення ініціативи. Адже ЗСУ готують контранступальні дії і вже пробують штурмувати позиції окупантів. Російські війська виснажені та втрачають мотивацію, додають українські бійці.

Саме Авдіївка може стати плацдармом для наступу наших сил на донецьку англомерацію, вважає полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан. "Біля міста знаходиться об’їздна дорога, яка відділяє Донецьк від Макіївки. І її ширина дозволяє пройти там декільком бригадам і натиснути на Донецьк. Така ж історія з Мар’їнкою, тільки з іншої сторони", - сказав він в коментарі РБК-Україна.

Для взяття Авдіївки противник спочатку кинув сили квазіреспублік “ЛДНР”, але їх розбили. Тепер це місто знищують в попіл десантні сили російської армії, танкові полки та авіація.

"Якщо вони візьмуть Авдіївку, то ми тоді втратимо плацдарм. І вони будуть пробувати дійти до Карлівського водосховища, яке стане наступним рубіжем оборони. Але це буде дуже складно. Одразу туди дійти у них не вийде", – вважає експерт.

Саме Карлівське водосховище забезпечує потреби майже половини Донецької області. Ворогу важливо відрізати регіон від води, тому він періодично обстрілює помпову станцію. Крім того, у разі виходу до водосховища росіяни зможуть завдавати ударів із РСЗВ "Град" по Покровську, який сьогодні залишається тилом Донеччини. Але сюди ворогу ще далеко.

У розвідувальному огляді Міноборони Британії повідомляється, що попри пріоритетну увагу росіян до операції з оточення Авдіївки, вони досягли лише незначного прогресу ціною великих втрат у бронетехніці. Зокрема, знищено, ймовірно, більше половини танків російського 10-го полку під час спроби оточити Авдіївку з півдня.

Ворог втрачає наступальний потенціал, даючи українським силам завдати контрудари і відправити противника в нокаут. Але поки бійці, які працюють на Авдіївському та Бахмутському напрямках, стоять щитом для всього регіону, стримуючи навалу військ країни-ворога з 144-мільйонним населенням.