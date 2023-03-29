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Россияне нанесли авиаудар по Авдеевке: попали ракетой по детсаду

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Авдеевка, Среда 29 марта 2023 20:07
Россияне нанесли авиаудар по Авдеевке: попали ракетой по детсаду Фото: россияне нанесли авиаудар по Авдеевке (t.me/ermaka2022)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные в среду, 29 марта, нанесли авиаудар по Авдеевке. К счастью, обошлось без жертв.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Он сообщил, что захватчики попали ракетой по детскому саду. Также пострадал многоэтажный дом напротив.

Как сообщалось ранее, за 8 лет российской войны против Украины в Авдеевке погибло вдвое меньше людей, чем после начала полномасштабного вторжения.

Кроме того, РБК-Украина подробно рассказывало о ситуации в Авдеевке и объясняло, почему оккупанты усилили атаки на город.

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