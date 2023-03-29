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За останній рік в Авдіївці вдвічі більше жертв, ніж за 8 років війни, - МВА

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Авдіївка, Середа 29 березня 2023 16:55
За останній рік в Авдіївці вдвічі більше жертв, ніж за 8 років війни, - МВА Ілюстративне фото: за останній рік в Авдіївці вдвічі більше жертв, ніж за 8 років війни (Getty Image)
Автор: Анастасія Рокитна, Єлизавета Драбкіна

За 8 років війни Росії проти України в Авдіївці загинуло вдвічі менше людей, ніж після 24 лютого 2022 року.

Про це голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш сказав у коментарі РБК-Україна.

Так, з початку повномасштабного вторгнення Росії від ворожих атак загинули близько 200 мешканців, а майже 500 були поранені.

"Якщо порівнювати з 2014 року по 24 лютого 2022 року, і з початку великої війни - то жертв вдвічі більше", - сказав Барабаш.

Детальніше про ситуацію в Авдіївці та чому окупанти посилили атаки на місто читайте у матеріалі РБК-Україна.

Також зазначимо, що за даними британської розвідки армія РФ втратила під Авдіївкою більшу частину танкового полку.

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