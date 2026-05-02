Росіяни намагаються витіснити Сили оборони з північних околиць Покровська, - ДШВ

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Росія намагається посилити штурмову активність на фронті, проте лише зазнає ще більших втрат.

Тільки протягом березня втрати армії РФ перевищили 35 тисяч військовослужбовців, значну частину з яких було ліквідовано завдяки ефективному використанню безпілотників.

Водночас, Росія попри значні втрати на фронті готується до нових наступальних дій і розширення мобілізації.

За даними української розвідки, безповоротні втрати російських військ уже сягають близько 60% від загальних, однак це не зупиняє керівництво РФ від продовження війни.

Водночас на південному напрямку фіксується зростання інтенсивності російських атак. Проте українські війська утримують ситуацію та на окремих ділянках відновлюють контроль над позиціями.