Росіяни змінили тактику під Харковом і тиснуть на Покровськ, - ISW

Російські війська продовжують наступальні дії одразу на кількох напрямках, намагаючись створити "буферні зони" та просунутися вглиб України. На Харківщині окупанти використовують нову тактику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська продовжують активні бойові дії на півночі України, зокрема поблизу Сум. Основна мета - створення так званої "буферної зони" вздовж кордону.

Водночас українські сили завдають точкових ударів по позиціях противника: зокрема, було уражено командно-спостережний пункт у районі Тьоткіного Курської області та скупчення живої сили поблизу Сопича.

На Харківському напрямку окупанти намагалися просунутися на північ і північний схід від Харкова, однак без підтверджених успіхів. Водночас фіксується нова тактика - активніше використання мотоциклів для швидких штурмів, зокрема в районі Вовчанських Хуторів. Українські військові відбили ці атаки.



На Куп'янському напрямку росіяни активізували спроби проникнення до міста, зокрема через газові труби та з боку Голубівки і Ківшарівки. Попри це, просування ворога не зафіксовано.

Паралельно ЗСУ завдають ударів по тилових об'єктах у Луганській області - знищено склад боєприпасів, командний пункт і райони зосередження військ.

У Донецькій області тривають бої одразу на кількох ділянках. У районі Слов'янська та Костянтинівки українські сили не лише стримують ворога, а й проводять контратаки.

Водночас росіяни намагаються просунутися в напрямку Покровська, де, за наявними даними, мали часткові успіхи. Тут окупанти збільшують кількість штурмових груп, використовуючи погані погодні умови.

На півдні російські війська проводять обмежені атаки та намагаються утримувати позиції, одночасно зазнаючи ударів з боку ЗСУ.

Українські сили уражають склади техніки, командні пункти та позиції управління дронами в Запорізькій області.

На Херсонському напрямку противник продовжує обстріли та застосування дронів проти цивільного населення.