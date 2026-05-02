Ситуация на фронте

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Россия пытается усилить штурмовую активность на фронте, однако лишь несет еще большие потери.

Только в течение марта потери армии РФ превысили 35 тысяч военнослужащих, значительная часть из которых была ликвидирована благодаря эффективному использованию беспилотников.

В то же время, Россия, несмотря на значительные потери на фронте, готовится к новым наступательным действиям и расширению мобилизации.

По данным украинской разведки, безвозвратные потери российских войск уже достигают около 60% от общих, однако это не останавливает руководство РФ от продолжения войны.

В то же время на южном направлении фиксируется рост интенсивности российских атак. Однако украинские войска удерживают ситуацию и на отдельных участках восстанавливают контроль над позициями.