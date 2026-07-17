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Росіяни намагаються створити "зону контролю" вздовж держкордону України, - Трегубов

12:40 17.07.2026 Пт
2 хв
У російських військ зараз пік літньої наступальної кампанії
aimg Валерій Ульяненко
Росіяни намагаються створити "зону контролю" вздовж держкордону України, - Трегубов Фото: військова техніка РФ (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Російські окупанти намагаються створити так звану "зону контролю" вздовж усього держкордону України. Для цього ворог використовує тактику малих піхотних груп та шукає нові точки для вклинення на фронті.

Як повідомляє РБК-Україна, про це речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов заявив в етері марафону "Єдині новини".

За його словами, ситуація в зоні відповідальності угруповання залишається інтенсивною. Головними точками прикладання зусиль для росіян є Лиманський та Куп'янський напрямки.

Окупанти намагаються тиснути і на нових ділянках кордону. Наразі актуальною є загроза у бік селища Козача Лопань у Харківській області, де загарбники пробують інфільтруватися через держкордон. Подібні спроби вклинитися у нових точках раніше фіксували також у районах Дегтярного та Сотницького Козачку.

"Росіяни роблять те що й робили - б’ються головою об ті самі стіни, але голова у них достатньо міцна", - констатував Трегубов.

Тактика малих груп та пік літньої кампанії РФ

Він зазначив, що у російських військ зараз триває пік літньої наступальної кампанії, тож вони мають достатню кількість боєприпасів та резервів для активного просування. Також ворог суттєво наростив використання керованих авіаційних бомб (КАБ).

"І зупиняються вони, у першу чергу, за рахунок добре обладнаних позицій та ефективно налагодженої лінії дронів, ефективно налагодженої kill-зони. Звісно, є й мінуси - вони все ще мають велику чисельну перевагу", - додав Трегубов.

Речник заявив, що окупанти не ризикують залучати великі колони бронетехніки, адже їх знищать ще на підступах, і продовжують діяти виключно малими піхотними групами. За його словами, така тактика ворога не зміниться, поки на фронті не відбудеться технологічний перелом.

Нагадаємо, російський диктатор може розширити військову агресію й проти інших держав. Президент України Володимир Зеленський заявив, що у разі, якщо Росія не здобуде перемоги в Україні, Путін стане значно небезпечнішим не лише для України, а й для всього світу.

Також Зеленський застеріг, що Росія нарощує свої ракетні можливості. За його словами, країна-агресор зможе завдавати ударів балістикою на відстань до 5000 км, що дозволить їй атакувати будь-яке місто в Європі.

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