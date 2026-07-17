Россияне пытаются создать "зону контроля" вдоль госграницы Украины, - Трегубов

Российские оккупанты пытаются создать так называемую "зону контроля" вдоль всей госграницы Украины. Для этого враг использует тактику малых пехотных групп и ищет новые точки для вклинения на фронте.

Как сообщает РБК-Украина , об этом спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявил в эфире марафона "Единые новости".

По его словам, ситуация в зоне ответственности группировки остается интенсивной. Главными точками приложения усилий для россиян являются Лиманское и Купянское направления.

Оккупанты пытаются давить и на новых участках границы. Сейчас актуальна угроза в сторону поселка Казачья Лопань в Харьковской области, где захватчики пытаются инфильтрироваться через госграницу. Подобные попытки вклиниться в новых точках ранее фиксировались также в районах Дегтярного и Сотницкого Казачка.

"Россияне делают то, что и делали - бьются головой о те же стены, но голова у них достаточно крепкая", - констатировал Трегубов.

Тактика малых групп и пик летней кампании РФ

Он отметил, что у российских войск сейчас идет пик летней наступательной кампании, поэтому у них достаточное количество боеприпасов и резервов для активного продвижения. Также враг существенно нарастил использование управляемых авиационных бомб (КАБ).

"И останавливаются они, в первую очередь, за счет хорошо оборудованных позиций и эффективно отлаженной линии дронов, эффективно отлаженной kill-зоны. Конечно, есть и минусы - они все еще имеют большое численное преимущество", - добавил Трегубов.

Спикер заявил, что оккупанты не рискуют привлекать большие колонны бронетехники, ведь их уничтожат еще на подступах, и продолжают действовать исключительно малыми пехотными группами. По его словам, подобная тактика врага не изменится, пока на фронте не произойдет технологический перелом.