Росіяни намагаються розвинути наступ навколо Добропілля: подробиці від ISW

Бої біля Добропілля

Нагадаємо, що 11 серпня аналітичний проект DeepState заявив про прорив армії РФ у районі Добропілля. За даними аналітиків, ворог підійшов до населених пунктів Кучерів Яр, Золотий Колодязь та Веселе.

В оперативно-стратегічному угрупованні військ "Дніпро" підтвердили, що на цьому напрямку ворог намагається діяти малими групами, використовуючи чисельну перевагу та обхід першої лінії оборони. Однак останніми днями українські захисники відновили низку раніше втрачених позицій.

Пізніше у Генштабі повідомили, що у період з 4 по 16 серпня у Донецькій області було зачищено кілька населених пунктів – Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе та Золотий Колодязь.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський також заявив, що ворог намагався розвинути успіх біля Добропілля, скориставшись складною місцевістю та відсутністю суцільної лінії фронту. Проте після перекидання українських підрозділів "переможний настрій" росіян змінився на відчай.

