UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Росіяни намагаються розвинути наступ навколо Добропілля: подробиці від ISW

Фото: росіяни намагаються розвинути наступ навколо Добропілля (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська протягом останніх днів намагаються розвинути наступ південніше та східніше Добропілля Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW.

Так, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) помітили ознаки того, що російські війська намагаються перетворити початкове тактичне проникнення невеликих ударних груп навколо Добропілля на ширший прорив оперативного рівня.

Бої біля Добропілля

Нагадаємо, що 11 серпня аналітичний проект DeepState заявив про прорив армії РФ у районі Добропілля. За даними аналітиків, ворог підійшов до населених пунктів Кучерів Яр, Золотий Колодязь та Веселе.

В оперативно-стратегічному угрупованні військ "Дніпро" підтвердили, що на цьому напрямку ворог намагається діяти малими групами, використовуючи чисельну перевагу та обхід першої лінії оборони. Однак останніми днями українські захисники відновили низку раніше втрачених позицій.

Пізніше у Генштабі повідомили, що у період з 4 по 16 серпня у Донецькій області було зачищено кілька населених пунктів – Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе та Золотий Колодязь.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський також заявив, що ворог намагався розвинути успіх біля Добропілля, скориставшись складною місцевістю та відсутністю суцільної лінії фронту. Проте після перекидання українських підрозділів "переможний настрій" росіян змінився на відчай.

Більше подробиць про ситуацію навколо Добропілля – читайте у матеріалі РБК-Україна "Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія".

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьДобропілляВторгнення Росії до України