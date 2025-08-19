Россияне пытаются развить наступление вокруг Доброполья: подробности от ISW

Бои возле Доброполья

Напомним, что 11 августа аналитический проект DeepState заявил о прорыве армии РФ в районе Доброполья. По данным аналитиков, враг подошел к населенным пунктам Кучеров Яр, Золотой Колодец и Веселое.

В оперативно-стратегической группировке войск "Днепр" подтвердили, что на этом направлении враг пытается действовать малыми группами, используя численное преимущество и обход первой линии обороны. Однако в последние дни украинские защитники восстановили ряд ранее утраченных позиций.

Позже в Генштабе сообщили, что в период с 4 по 16 августа в Донецкой области было зачищено несколько населенных пунктов - Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое и Золотой Колодец.

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский также заявил, что враг пытался развить успех у Доброполья, воспользовавшись сложной местностью и отсутствием сплошной линии фронта. Однако после переброски украинских подразделений "победное настроение" россиян изменилось на отчаяние.

